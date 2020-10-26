В Николаеве правоохранители задокументировали «сетку» подкупов избирателей в Киевской области.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко в ходе брифинга, сообщает пресс-служба НПУ.

— Организаторы — отец и сын, жители Николаевщины. Они при голосовании предлагали и платили до 2000 гривен гражданам, приехавшим в Бучанский район, в Борщаговский сельский совет. Эту «делегацию» собрали на Николаевщине. После проведения инструктажа данных лиц доставили в столицу, а затем любым транспортом, включая такси, подвозили к месту голосования, — отметил Игорь Клименко.

Он добавил, что, по предварительным данным, в этих фальсификациях приняли участие около 80 николаевцев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве кандидата в депутаты от партии «Европейская солидарность» Станислава Мартиросова не пустили на заседание комиссий на избирательных участках 480764 и 480749 (Областной дворец культуры).