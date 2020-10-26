В Египте во время снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой, — прим.) на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, 12-летний мальчик в реанимации.

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма Украины.

В ведомстве заявили, что ребенок перенес одну операцию, во вторник, 27 октября — вторая. Однако, его раненую руку спасти не удалось.

Лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины в связи с родными пострадавших.

Как сообщает туроператор, нападение на туристов произошло во время погружения на территории заповедника Рас Мохаммед, где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, который проводил экскурсию.

Туроператор сообщил, что по предоставленной информации, туристы приобрели тур у третьих лиц (не у туроператора или его партнеров) услугу погружение с аквалангом с экскурсионных яхт.

Согласно информации из открытых источников, начиная с 1 ноября 2019 года, такие услуги запрещены на курортах Синая с целью сохранения подводной экосистемы.