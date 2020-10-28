28 октября в микрорайоне Терновка на карьере погиб 10-летний мальчик. Ребёнка присыпало грунтом, когда он он играл с другом на песчаном склоне высотой 3 метра.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Карьер, на котором случилась трагедия/Фото ГСЧС

Сообщение на линию 101 поступило в 11:06. До прибытия караула местный житель вытянул мальчика самостоятельно. Спасатели беспрестанно продолжали показывать ребенку доврачебную помощь, однако вернуть его к жизни не удалось.

Врачи скорой на месте констатировали смерть. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, в Одессе в одном из домов в жилом массиве «Радужный» погиб 4-летний ребенок — мальчик выпал из окна квартиры на 10-м этаже.