В районе села Березань в Очаковском районе Николаевской области инспектор пограничной службы поймал «на горячем» двух браконьеров, которые занимались незаконным выловом рыбы в Березанском лимане.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского пограничного загона Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что двое граждан Украины на резиновой лодке с помощью 13 лесковых сеток выловили 23 рыбины пузанок, 58 штуки бычка, 1155 штук кефали и 1 камбалу-глосса. Своими противоправными действиями браконьеры причини государству убытка на сумму 694 тысячи гривен.

Пограничники передали браконьеров вместе с выловом представителям Национальной полиции, которых уведомили о признаках совершения правонарушения, предусмотренного статьей 249 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Николаевщине браконьеры наловили рыбы почти на 12 тысяч гривен.

В августе во время рейда на Березанском лимане на Николаевщине неизвестные напали на рыбпатрульных.