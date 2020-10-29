В Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что жертвами атаки в Ницце стали два человека.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен заявил, что в городе проводится полицейская операция.

Мэр Ниццы считает нападение с ножом возле церкви террористическим актом. Он попросил горожан избегать района происшествия.

Напомним, что на главной улице города Марселя во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих.