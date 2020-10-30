Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Авария произошла около 16 часов. На место выехали врачи, патрульные и следователи. Правоохранители предварительно установили, что водитель Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. Затем он выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился.

В результате ДТП, два человека погибли на месте происшествия, еще трое — получили ранения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа и выясняет все обстоятельства и причины смертельного ДТП. Сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем, который совершил ДТП и наехал на людей. Полиция проверяет, был ли он пьян. Как видно на фото с места происшествия, повреждения получили также другие автомобили.

Напомним, в центре Львова легковой автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой находилось около 10 человек.