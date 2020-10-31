В результате землетрясения на западе Турции погибли 24 человека, пострадали 804 человека, из которых 743 — в Измире, 5 — в Манисе, 2 — в Балыкесире и 54 — в Айдыне.

Об этом сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

— Число погибших увеличилось до 24, раненых — до 804, — говорится в сообщении.

По данным спасателей, один из погибших утонул. По состоянию на 01.30 по Киеву поисково-спасательные работы были закончены в четырех из 17 разрушенных зданий в Измире. Продолжаются разборы еще 13 построек.

Землетрясение магнитудой в 6,6 произошло в пятницу, 30 октября у района Сеферихисара в Эгейском море. Эпицентр залегал на глубине 16,54 км. После землетрясения зафиксировано 296 афтершоков, 27 из которых были мощнее магнитуды 4.

В результате толчков повреждения получили несколько десятков зданий. В поисково-спасательных работах задействованы около 4 тысячи сотрудников экстренных служб.

Толчки были настолько сильны, что ощущались в Стамбуле, а также в греческих Афинах и на Самосе, где обрушился купол церкви.

Примечательно, что еще до начала работы спасателей люди самостоятельно начали разбирать завалы и извлекать пострадавших.