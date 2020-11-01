В Мукачево во время суточного дежурства на ТВК полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение, его прооперировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области

— 1 ноября около пяти часов утра во время суточного дежурства на ТВК в Мукачево получил огнестрельное ранение 29-летний работник Мукачевского отдела полиции. Раненого госпитализировали в медучреждение, его прооперировали, жизни милиционера угрозы нет. По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении.

Как пишет местное издание Mukachevo.net, полицейский 1991 года рождения, который охранял бюллетени в Мукачевской районной ТИК, выстрелил себе в подбородок, пуля вышла через носовую часть. По данным издания, состояние мужчины тяжелое, но стабильное.