Фото/ГУНП в Николаевской области

Вечером 2 ноября в Николаеве в районе дома № 316 по проспекту Богоявленскому 42-летнего мужчину сбил ВАЗ-2107, после чего его отбросило под колеса Renault Kangoo. От полученных травм пешеход скончался.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла около 18:15. 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустил контакт с пешеходом, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пострадавшего отбросило под колеса автомобиля Renault Kangoo, 45-летний водитель которого переехал мужчину.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»).

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, обратиться по телефонам (063) 426-16-72 или 102.

Напомним, 2 октября в микрорайоне Варваровка города Николаева DAF наехал на пешехода, в результате чего последний погиб.