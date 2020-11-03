Сегодня, 3 ноября, у побережья Алании в турецкой провинции Анталья перевернулся туристический катер. В результате происшествия без вести пропал один человек.

Об этом сообщает местное издание HuberTurk.

Как стало известно, на катере находились 33 человека, 32 пассажирам удалось выбраться на берег по скалам, а один человек пропал без вести.

Позже стало известно, что пропавший безвести турист погиб и он является гражданином Российской Федерации. Такую информацию опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

— Согласно информации турецких властей, прогулочное судно под названием «Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10:00 (время совпадает с мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло, пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения.

Напомним, в Будапеште в результате аварии туристической лодки погибли семь туристов из Южной Кореи, еще 19 пропали без вести.