Высший антикоррупционный суд Украины закрыл уголовное дело по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в недостоверном декларировании, поскольку Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за такие действия.

Об этом сообщили во время заседания ВАКС.

— Сегодня ВАКС вынужден был закрыть дело о недостоверном декларировании мэром Одессы. Дело закрыто в связи с решением КС о признании неконституционной статей 366-1 Уголовного Кодекса, — сообщили в суде.

Напомним, что 14 апреля городскому голове Одессы Труханову сообщили о подозрении во внесении недостоверной информации в электронной декларации за 2017 год (статьям 366-1 Уголовного кодекса Украины). По данным пресс-службы НАБУ, он не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является бывшая жена.

В Бюро проинформировали, что мэр Одессы не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2017 года чиновник не внес сведения о состоянии на общую сумму 16,2 миллионов гривен.

Также напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.