Пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко рассказал, что его ранее заболевшая коронавирусом теща умерла.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Когда уходят в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой отец. Затем в августе — отец Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память… Дорогие наши родители, молим Бога за ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания, - написал Петр Порошенко.

Отметим, что сам Петр Порошенко заболел коронавирусом еще 29 сентября, а 3 октября экс-президента пришлось госпитализировать из-за тяжелого состояния. После продолжительного лечения на стационаре, его выписали 12 октября.

Напомним, Порошенко 6 ноября сообщил, что коронавирусом заразилась его теща, которой в этом году исполнилось 84 года.