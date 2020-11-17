В Израиле медик скорой помощи оплевал изображение Иисуса в христианском квартале Тель-Авива.

Об этом сообщает BBC в понедельник, 16 ноября.

В воскресенье карета скорой помощи прибыла, чтобы медики сделали тест на коронавирус в одном из многоквартирных домов в христианском квартале Яффы, что в Тель-Авиве. Поступок медика попал на видео, теперь его уволили.

Отмечается, что медицинский работник сделал такой жест вполне сознательно. Он специально снял с лица защитное снаряжение и трижды плюнул на портреты Иисуса, висевшие в коридоре дома.

В ответ на возмущение местных, он заявил, что «изображение идолов запрещено в иудейской Библии».