В Израиле медик скорой помощи оплевал изображение Иисуса в христианском квартале Тель-Авива.
Об этом сообщает BBC в понедельник, 16 ноября.
В воскресенье карета скорой помощи прибыла, чтобы медики сделали тест на коронавирус в одном из многоквартирных домов в христианском квартале Яффы, что в Тель-Авиве. Поступок медика попал на видео, теперь его уволили.
Отмечается, что медицинский работник сделал такой жест вполне сознательно. Он специально снял с лица защитное снаряжение и трижды плюнул на портреты Иисуса, висевшие в коридоре дома.
В ответ на возмущение местных, он заявил, что «изображение идолов запрещено в иудейской Библии».
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В Израиле медик скорой помощи оплевал изображение Иисуса в христианском квартале Тель-Авива.
Об этом сообщает BBC в понедельник, 16 ноября.
В воскресенье карета скорой помощи прибыла, чтобы медики сделали тест на коронавирус в одном из многоквартирных домов в христианском квартале Яффы, что в Тель-Авиве. Поступок медика попал на видео, теперь его уволили.
Отмечается, что медицинский работник сделал такой жест вполне сознательно. Он специально снял с лица защитное снаряжение и трижды плюнул на портреты Иисуса, висевшие в коридоре дома.
В ответ на возмущение местных, он заявил, что «изображение идолов запрещено в иудейской Библии».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов