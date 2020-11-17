Народный артист Украины и России, театральный режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет.
Об этом сообщила пресс-служба «Театра Романа Виктюка».
Как сообщили «ТАСС», режиссер скончался в больнице. Причины смерти не сообщается, но 27 октября СМИ передавали, что Виктюка госпитализировали с COVID-19.
Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. После окончания школы он уехал учиться в Государственный институт театрального искусства в Москве, а затем вернулся во Львов, где в театре работал актером.
Виктюк увлекся режиссурой и работал во многих городах СССР, в частности в Таллинне, Одессе, Киеве, Рязани и других. А в 1991 году он создал в Москве собственный «Театр Романа Виктюка», где был главным режиссером и художественным руководителем. Режиссер также награжден званием Народного артиста Украины в 2006 году и Народного артиста России в 2009 году.
В 2006 году в интервью BBC Витюк рассказал, что он «пережил всех вождей тоталитаризма, но с радостью может сказать, что он не поставил ни одного из 156 спектаклей, которые обслуживали систему». Положительно режиссер откликнулся на события Оранжевой революции в Украине:
— Когда происходила Оранжевая революция, меня телевидение пыталось склонить к тому, чтобы я осуждал то, что там происходит. Я категорически отказывался... Я понимал — то, что там происходит, бывает так редко на этой планете. Пожалуй, это была такая духовная вспышка. Когда я видел этих людей на Крещатике, я был поражен светом и той аурой, которая от них исходила, — говорил Роман Виктюк.
В 2014 году Виктюк обратился к жителям Донбасса, где уже началась война. Он просил их выключить телевизоры и в тишине разобраться в происходящем. Также Виктюк заявлял, что только украинский народ знает, как победить в войне на Донбассе. А еще он рекомендовал всем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить в покое страну.
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Народный артист Украины и России, театральный режиссер Роман Виктюк умер в возрасте 84 лет.
Об этом сообщила пресс-служба «Театра Романа Виктюка».
Как сообщили «ТАСС», режиссер скончался в больнице. Причины смерти не сообщается, но 27 октября СМИ передавали, что Виктюка госпитализировали с COVID-19.
Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. После окончания школы он уехал учиться в Государственный институт театрального искусства в Москве, а затем вернулся во Львов, где в театре работал актером.
Виктюк увлекся режиссурой и работал во многих городах СССР, в частности в Таллинне, Одессе, Киеве, Рязани и других. А в 1991 году он создал в Москве собственный «Театр Романа Виктюка», где был главным режиссером и художественным руководителем. Режиссер также награжден званием Народного артиста Украины в 2006 году и Народного артиста России в 2009 году.
В 2006 году в интервью BBC Витюк рассказал, что он «пережил всех вождей тоталитаризма, но с радостью может сказать, что он не поставил ни одного из 156 спектаклей, которые обслуживали систему». Положительно режиссер откликнулся на события Оранжевой революции в Украине:
— Когда происходила Оранжевая революция, меня телевидение пыталось склонить к тому, чтобы я осуждал то, что там происходит. Я категорически отказывался... Я понимал — то, что там происходит, бывает так редко на этой планете. Пожалуй, это была такая духовная вспышка. Когда я видел этих людей на Крещатике, я был поражен светом и той аурой, которая от них исходила, — говорил Роман Виктюк.
В 2014 году Виктюк обратился к жителям Донбасса, где уже началась война. Он просил их выключить телевизоры и в тишине разобраться в происходящем. Также Виктюк заявлял, что только украинский народ знает, как победить в войне на Донбассе. А еще он рекомендовал всем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить в покое страну.
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