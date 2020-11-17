Об этом сообщила пресс-служба «Театра Романа Виктюка».

Как сообщили «ТАСС», режиссер скончался в больнице. Причины смерти не сообщается, но 27 октября СМИ передавали, что Виктюка госпитализировали с COVID-19.

Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. После окончания школы он уехал учиться в Государственный институт театрального искусства в Москве, а затем вернулся во Львов, где в театре работал актером.

Виктюк увлекся режиссурой и работал во многих городах СССР, в частности в Таллинне, Одессе, Киеве, Рязани и других. А в 1991 году он создал в Москве собственный «Театр Романа Виктюка», где был главным режиссером и художественным руководителем. Режиссер также награжден званием Народного артиста Украины в 2006 году и Народного артиста России в 2009 году.