Об этом сообщает украинское предприятие Южмаш и компания Arianespace.

Запуск ракеты состоялся в 3:52 по Киеву с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это был второй пуск ракеты в 2020 году и семнадцатый по программе Arianespace.

Через восемь минут полета ракета начала отклоняться от курса, в четвертой степени произошли сбои. Ракета потеряла спутник для Европейского космического агентства (ESA) и Испании, а также для Французского космического агентства (CNES).

Сейчас компания изучает, что могло стать причиной провала запуска.

Напомним, NASA со второй попытки запустило ракету Antares, которую частично изготавливали в Украине.