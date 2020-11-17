Ракета-носитель Vega, двигатель которой разработала государственная компания Южмаш, должна была вывести на орбиту два спутника. Однако ракета неудачно стартовала и потеряла спутники.
Об этом сообщает украинское предприятие Южмаш и компания Arianespace.
Запуск ракеты состоялся в 3:52 по Киеву с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это был второй пуск ракеты в 2020 году и семнадцатый по программе Arianespace.
Через восемь минут полета ракета начала отклоняться от курса, в четвертой степени произошли сбои. Ракета потеряла спутник для Европейского космического агентства (ESA) и Испании, а также для Французского космического агентства (CNES).
Сейчас компания изучает, что могло стать причиной провала запуска.
Напомним, NASA со второй попытки запустило ракету Antares, которую частично изготавливали в Украине.
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Ракета-носитель Vega, двигатель которой разработала государственная компания Южмаш, должна была вывести на орбиту два спутника. Однако ракета неудачно стартовала и потеряла спутники.
Об этом сообщает украинское предприятие Южмаш и компания Arianespace.
Запуск ракеты состоялся в 3:52 по Киеву с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это был второй пуск ракеты в 2020 году и семнадцатый по программе Arianespace.
Через восемь минут полета ракета начала отклоняться от курса, в четвертой степени произошли сбои. Ракета потеряла спутник для Европейского космического агентства (ESA) и Испании, а также для Французского космического агентства (CNES).
Сейчас компания изучает, что могло стать причиной провала запуска.
Напомним, NASA со второй попытки запустило ракету Antares, которую частично изготавливали в Украине.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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