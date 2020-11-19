В Польше полиция при задержании украинца применила электрошокер и перцовый газ, после чего тот умер. Следствие устанавливает причину смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел возле Бжезин в селе Туравянки. Украинец несколько дней назад приехал на работу на стройке и находился на карантине. Однако ночью он покинул квартиру и начал стучать в окна. Встревоженные жители вызвали полицию.

По данным полиции, гражданин Украины вел себя агрессивно. Неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские просили его успокоиться, но пришлось применить перцовый газ. Он не подействовал на хулигана, поэтому в отношении него применили электрошокер и надели наручники. Вскоре ему стало плохо.

«Полицейские начали реанимацию и вызвали скорую помощь. К сожалению, гражданин Украины скончался. Ключевым элементом в этом деле будет вскрытие, которое объяснит причину смерти», — отметил пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция выступает за расширение оснований для использования правоохранителями электрошокеров. Шокер хотят приравнять к огнестрельному оружию.