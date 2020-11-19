В Польше полиция при задержании украинца применила электрошокер и перцовый газ, после чего тот умер. Следствие устанавливает причину смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел возле Бжезин в селе Туравянки. Украинец несколько дней назад приехал на работу на стройке и находился на карантине. Однако ночью он покинул квартиру и начал стучать в окна. Встревоженные жители вызвали полицию.
По данным полиции, гражданин Украины вел себя агрессивно. Неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские просили его успокоиться, но пришлось применить перцовый газ. Он не подействовал на хулигана, поэтому в отношении него применили электрошокер и надели наручники. Вскоре ему стало плохо.
«Полицейские начали реанимацию и вызвали скорую помощь. К сожалению, гражданин Украины скончался. Ключевым элементом в этом деле будет вскрытие, которое объяснит причину смерти», — отметил пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.
Ранее сообщалось, что Национальная полиция выступает за расширение оснований для использования правоохранителями электрошокеров. Шокер хотят приравнять к огнестрельному оружию.
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В Польше полиция при задержании украинца применила электрошокер и перцовый газ, после чего тот умер. Следствие устанавливает причину смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел возле Бжезин в селе Туравянки. Украинец несколько дней назад приехал на работу на стройке и находился на карантине. Однако ночью он покинул квартиру и начал стучать в окна. Встревоженные жители вызвали полицию.
По данным полиции, гражданин Украины вел себя агрессивно. Неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские просили его успокоиться, но пришлось применить перцовый газ. Он не подействовал на хулигана, поэтому в отношении него применили электрошокер и надели наручники. Вскоре ему стало плохо.
«Полицейские начали реанимацию и вызвали скорую помощь. К сожалению, гражданин Украины скончался. Ключевым элементом в этом деле будет вскрытие, которое объяснит причину смерти», — отметил пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.
Ранее сообщалось, что Национальная полиция выступает за расширение оснований для использования правоохранителями электрошокеров. Шокер хотят приравнять к огнестрельному оружию.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов