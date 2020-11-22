В Харькове 19-летний парень напал на здание областной государственной администрации. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Парень подошел к зданию Харьковской ОГА, которое расположено на улице Сумской, и начал крушить стекло во входной двери.

— На место происшествия выезжали руководители Киевского отдела полиции и следственно-оперативная группа. По адресу полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка, — говорится в сообщении.

Свои действия парень объяснил тем, что так он хотел привлечь внимание депутатов и пообщаться с ними. Правоохранители открыли уголовное дело по статье «Хулиганство», решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, неизвестный напал с топором на синагогу в Мариуполе и ранил охранника, убегая злоумышленник закидал здание банками и пакетами с фекалиями.