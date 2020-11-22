В Гватемале участники антиправительственной акции протеста подожгли здание парламента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео из соцсетей.

Протестующие вышли на демонстрацию, выступая против принятого бюджета страны. Здание Конгресса запылало после того, как неизвестные бросили в него бутылку с зажигательной смесью.

Огонь потушили, а полиция применила слезоточивый газ против разгневанной толпы. Новый бюджет вызвал недовольство в гватемальском обществе, поскольку в нем предусмотрено сокращение расходов на образование, здравоохранение и борьбу с нарушением прав человека.

Напомним, в Ереване протестующие захватили здание парламента. Также они избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.