В Гватемале участники антиправительственной акции протеста подожгли здание парламента.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео из соцсетей.
Протестующие вышли на демонстрацию, выступая против принятого бюджета страны. Здание Конгресса запылало после того, как неизвестные бросили в него бутылку с зажигательной смесью.
Огонь потушили, а полиция применила слезоточивый газ против разгневанной толпы. Новый бюджет вызвал недовольство в гватемальском обществе, поскольку в нем предусмотрено сокращение расходов на образование, здравоохранение и борьбу с нарушением прав человека.
Напомним, в Ереване протестующие захватили здание парламента. Также они избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.
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В Гватемале участники антиправительственной акции протеста подожгли здание парламента.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео из соцсетей.
Протестующие вышли на демонстрацию, выступая против принятого бюджета страны. Здание Конгресса запылало после того, как неизвестные бросили в него бутылку с зажигательной смесью.
Огонь потушили, а полиция применила слезоточивый газ против разгневанной толпы. Новый бюджет вызвал недовольство в гватемальском обществе, поскольку в нем предусмотрено сокращение расходов на образование, здравоохранение и борьбу с нарушением прав человека.
Напомним, в Ереване протестующие захватили здание парламента. Также они избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов