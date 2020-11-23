Работники «7 километра» в Одессе 22 ноября устроили масштабный протест против введения карантина выходного дня. Предприниматели периодически перекрывали движение по трассе на Овидиополь. Вечером стало известно, что они остаются здесь ночевать.

Акцию протеста против карантина выходного дня организовали торговцы одесского промтоварного рынка «7 километр», сообщает «Думская».

Конфликт обострился утром 22 ноября. Именно тогда на территорию рынка приехали 5 автобусов с полицией. Правоохранители решили проследить, как на рынке соблюдается карантин выходного дня. Большинство торговцев развернулись и уехали по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

Работники рынка требовали, чтобы к ним немедленно прибыли мэр Одессы Геннадий Труханов и исполняющий обязанности председателя ОГА Вячеслав Овечкин. Люди не собирались расходиться до тех пор, пока их требования не удовлетворят. Они также заявляли о бессрочной голодовке.

Позже на место прибыл директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов. Он предложил протестующим встретиться во вторник в администрации. Однако люди отказались.

По состоянию на 21:20, трасса все еще была перекрыта, однако скорые и пожарные машины протестующие пропускали. Протестующие намерены ночевать на дороге, а в понедельник, 23 ноября, пойти пикетировать ОГА.

Напомним, 9 ноября, на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).