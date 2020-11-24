В понедельник, 23 ноября, в Николаеве, в сквере «Манганариевский» («Сердце города»), неизвестные повредили большой гранитный шар, который был частью ограждения.

Об этом сообщает издание Мой город.

В комментарии изданию первый заместитель директора Департамента ЖКХ Александр Брижатый заявил, что сообщение об оторванном шаре пришло вечером в понедельник, около 22:00.

Сам шар вытесан из гранита, вес его составляет 250 килограмм. Крепился он на тумбе с помощью арматуры, а также в месте соприкосновения с тумбой шар был приклеен так называемыми жидкими гвоздями, поэтому в департаменте считают, что это был именно факт вандализма.

Чиновник также добавил, что по факту случившегося уже написали заявление в полицию. Сейчас проверяют ближайшие камеры видеонаблюдения.

Напомним, 12 сентября, в День города в Николаеве запустили новый фонтан в «Манганариевском» сквере, известном как «Сердце города».