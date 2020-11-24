В понедельник, 23 ноября, в Николаеве, в сквере «Манганариевский» («Сердце города»), неизвестные повредили большой гранитный шар, который был частью ограждения.
Об этом сообщает издание Мой город.
В комментарии изданию первый заместитель директора Департамента ЖКХ Александр Брижатый заявил, что сообщение об оторванном шаре пришло вечером в понедельник, около 22:00.
Сам шар вытесан из гранита, вес его составляет 250 килограмм. Крепился он на тумбе с помощью арматуры, а также в месте соприкосновения с тумбой шар был приклеен так называемыми жидкими гвоздями, поэтому в департаменте считают, что это был именно факт вандализма.
Чиновник также добавил, что по факту случившегося уже написали заявление в полицию. Сейчас проверяют ближайшие камеры видеонаблюдения.
Напомним, 12 сентября, в День города в Николаеве запустили новый фонтан в «Манганариевском» сквере, известном как «Сердце города».
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В понедельник, 23 ноября, в Николаеве, в сквере «Манганариевский» («Сердце города»), неизвестные повредили большой гранитный шар, который был частью ограждения.
Об этом сообщает издание Мой город.
В комментарии изданию первый заместитель директора Департамента ЖКХ Александр Брижатый заявил, что сообщение об оторванном шаре пришло вечером в понедельник, около 22:00.
Сам шар вытесан из гранита, вес его составляет 250 килограмм. Крепился он на тумбе с помощью арматуры, а также в месте соприкосновения с тумбой шар был приклеен так называемыми жидкими гвоздями, поэтому в департаменте считают, что это был именно факт вандализма.
Чиновник также добавил, что по факту случившегося уже написали заявление в полицию. Сейчас проверяют ближайшие камеры видеонаблюдения.
Напомним, 12 сентября, в День города в Николаеве запустили новый фонтан в «Манганариевском» сквере, известном как «Сердце города».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов