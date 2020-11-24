В Николаеве правоохранители задержали семью сутенеров, организовавших сеть по предоставлению платных сексуальных услуг.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

23 ноября следователи Следственного управления, оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Управления уголовного розыска и криминалисты в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения задержали трех жителей Николаева, среди которых две женщины и мужчина 26-ти, 34-х и 49-ти лет. В ходе санкционированных обысков полицейские изъяли 10 мобильных телефонов, компьютерную технику, деньги, банковские и сим-карты, черновые записи, документы, 8 скретч-карт, флэш-карты и предметы интимного характера.

На фигурантов дела работали семь проституток, которые приносили до 10 тысяч гривен в день, половину этой суммы забирали сутенеры — мать с дочерью возрастом 49 и 26 лет и 34-летний сожитель дочери. Сутенеры обеспечивали проституток жильем и местом для оказания интимных услуг, охраной, транспортом и другими необходимыми условиями.

«Мать с дочерью и ее сожителем организовали семейный бизнес. Они размещали объявления в интернете с фотографиями, именами проституток и стоимостью их услуг, а это примерно 1300 гривен за один час. Для функционирования своего бизнеса они специально арендовали квартиры. Также проститутки могли работать по адресам, которые указывали клиенты: квартиры, гостиницы, сауны», — говорится в сообщении.

Функцию организатора выполняла младшая женщина. Она осуществляла контроль за проститутками, обеспечивала их жильем и местом, где предоставлялись интимные услуги, а также занималась распределением денег и вербовкой девушек. Мужчина был водителем и охранником проституток. 49-летняя местная жительница осуществляла функцию администратора и принимала заказы от клиентов.

Троим задержанным объявили о подозрении по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенные по предварительному сговору группой лиц»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее в ходе спецоперации, в которой работали более 80 правоохранителей, оперативники задержали злоумышленников, уличённых в создании борделей для иностранцев.