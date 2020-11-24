В Чернигове 24 ноября около 30 человек пришли в кабинет и.о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко, вывели его на улицу, бросили в мусорный бак и разбили ему голову.

Об этом сообщает «Суспільне».

Группа мужчин пришла с символикой футбольного клуба «Десна», в адрес Александра Овчаренко выкрикивали нецензурные лозунги. Их организованно привезли и вывезли со стадиона на машинах. Комментариев журналистам они не дали.

Ранее Александра Овчаренко назначили и.о. директора стадиона имени Гагарина. В тот же день представитель ультрас «Десны» Богдан Дементов разместил в соцсетях сообщения о том, что с приходом нового руководителя «Десне» могут запретить проводить на стадионе домашние матчи. Сам Александр Овчаренко эти обвинения отверг.

Напомним, в прошлом году ночью в центре Львова около сотни футбольных фанатов из Германии, Франции и Украины устроили массовую драку на Галицкой площади.