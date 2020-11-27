Сегодня, 27 ноября, в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

Об этом пишет Associated Pres со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Сообщается, что нападение произошло в Абсарде, небольшом городке к востоку от Тегерана. По словам свидетелей, сначала произошел взрыв, после чего раздались пулеметные очереди. С места нападения в больницу увезли Мохсена Фахризаде и его телохранителей. Однако врачам не удалось их спасти.

Позже появились фото с автомобилем Nissan, на котором передвигался ученый, с пулевыми отверстиями в лобовом стекле и лужами крови на дороге. Ни одна из группировок не взяла ответственность за убийство, но все иранские СМИ связали его с Израилем.

Мохсен Фахризаде возглавлял иранскую программу «Амад» («Надежда»). Израиль и западные страны заявляли, что это была военная программа по изучению возможности создания ядерного оружия в Иране.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что Тегеран вел разработку ядерного оружия в рамках организованной программы «Амад» до конца 2003 года. Кроме того, Иран проводил моделирование ядерного взрывного устройства до 2005 года и между 2005 и 2009 годами.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар вблизи аэропорта в столице Ирана Богдаде. В результате погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Позже президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире», а также заявил, что Сулеймани «планировал неминуемые нападения» на американцев.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.