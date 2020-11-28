Во Франции полицейские жестоко избили темнокожего музыкального продюсера в его квартире в Париже, потому что он был на улице без маски. Власти страны считают этот инцидент«недопустимым» и «позорным».

Об этом сообщает BBC.

На видео с внутренней камеры наблюдения, которое в четверг обнародовал сайт Loopsider, видно, как трое полицейских заходят в музыкальную студию. Судя по кадрам, они пытаются задержать продюсера Мишеля Зеклера, который хочет зайти в помещение. Во время схватки полицейские бьют его руками, ногами и дубинками.

Затем группа людей, которая была в студии, выталкивает полицейских за дверь, после чего они применили светошумовую и дымовую гранаты. Зеклер также утверждает, что во время избиения его неоднократно ругали на почве расовой вражды.

Сначала его задержали и обвинили в насилии и противостоянии аресту, однако потом прокуроры сняли обвинения и вместо этого начали расследование против офицеров. В пятницу полицейских допросили. Их временно отстранили от службы, они находятся под следствием.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что возмущен действиями полиции.

— Кадры насилия против Мишеля Зеклера, которые мы все видели, — это недопустимо, для нас всех это позор. Во Франции не должно быть насилия или жестокости, и неважно, кто его проявляет. Франция не может мириться с ненавистью и расизмом, — написал он в Twitter.

Также Макрон сказал, что попросил правительство страны срочно разработать меры по восстановлению доверия к полиции: «Люди, задача которых поддерживать законы, должны эти законы уважать».

Он обсудил инцидент с министром внутренних дел страны.

В полиции после обнародованного видео отметили, что офицеры пытались задержать продюсера, поскольку он находился на улице без маски, но тот зашел в студию. Как сообщает Reuters, Зеклер признал, что нарушил карантин. По его словам, он шел по улице без маски и хотел зайти в студию, чтобы избежать штрафа.

Президент антирасистской группы Франции SOS Racisme, заявил, что Зеклер стал объектом «расистской атаки».

Он добавил, что чтобы работники полиции так действовали, они должны чувствовать огромную безнаказанность. Эта ситуация является симптомом безнаказанности, которая длится слишком долго.