Из-за значительного облака пепла местные власти запретили полеты над регионом острова Ломблен.
Об этом сообщает «Прямой» со ссылкой на индонезийские СМИ.
Отмечается, что на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Извержение началось в воскресенье, 29 ноября. Из жерла вулкана поднялся четырехкилометровый столб пепла и дыма.
Сейчас свидетельств о пострадавших нет. Местные власти призвали граждан, проживающих в радиусе четырех километров от вулкана, покинуть регион, а также закрыли аэропорт и запретили полеты.
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Erupción subpliniana del volcán #Lewotolo en la isla de #Lembata Indonesia
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Из-за значительного облака пепла местные власти запретили полеты над регионом острова Ломблен.
Об этом сообщает «Прямой» со ссылкой на индонезийские СМИ.
Отмечается, что на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Извержение началось в воскресенье, 29 ноября. Из жерла вулкана поднялся четырехкилометровый столб пепла и дыма.
Сейчас свидетельств о пострадавших нет. Местные власти призвали граждан, проживающих в радиусе четырех километров от вулкана, покинуть регион, а также закрыли аэропорт и запретили полеты.
ATENCIÓN:
Erupción subpliniana del volcán #Lewotolo en la isla de #Lembata Indonesia