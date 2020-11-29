Из-за значительного облака пепла местные власти запретили полеты над регионом острова Ломблен.

Об этом сообщает «Прямой» со ссылкой на индонезийские СМИ.

Отмечается, что на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Извержение началось в воскресенье, 29 ноября. Из жерла вулкана поднялся четырехкилометровый столб пепла и дыма.

Сейчас свидетельств о пострадавших нет. Местные власти призвали граждан, проживающих в радиусе четырех километров от вулкана, покинуть регион, а также закрыли аэропорт и запретили полеты.