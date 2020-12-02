Об этом сообщила пресс-служба «Суспільного».

По информации следователей, менеджеру филиала готовятся объявить подозрение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Как уточнили в СБУ, менеджера уличили в систематическом вымогательстве взяток у подчиненных за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате. В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали осенью этого года факт получения от подчиненных неправомерной выгоды. Менеджера задержали «на горячем» после получения очередного взятки в служебном кабинете.

В «Суспильном» отметили, что если неправомерные действия сотрудницы подтвердят, то вещатель «примет соответствующие меры в отношении виновных лиц». Также там говорится, что ожидают объективное, всестороннее и законное расследование со стороны правоохранительных органов и готовы содействовать следствию.

— Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. «Суспільному» небезразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное, — говорится в заявлении.

Напомним, СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье. Его руководителей заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии. Правоохранители не исключают вмешательства во внутренние дела Украины.