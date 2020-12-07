За прошедшую неделю в Николаеве виновники двух аварий скрылись с места ДТП. Правоохранительные органы ищут свидетелей происшествий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

По информации патрульных, 3 декабря на парковке одного из торговых центров по Херсонскому шоссе, 1 автомобиль «Mercedez-Benz» столкнулся с автомобилем «Opel Zefira», после чего скрылся с места проишествия.

Также, 6 декабря по проспекту Богоявленскому, 171/1 автомобиль «Ford-Kuga» въехал в автомобиль «Daewoo Lanos», дожидаться приезда полиции виновник аварии не стал.

В полиции просят горожан сообщать любую информацию об этих проишествиях или место нахождения владельцев разыскиваемых машин. Обращаться можно по телефонам (063)996-65-05, (063)191-26-26, (0512)53-18-44, 102 или по адресу : м. Миколаїв, вул. Новозаводська 1б/1, каб. 113.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 4 декабря, на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Черноморск», возле села Красное в Березанском районе Николаевской области произошла смертельная авария.