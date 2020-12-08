В Украине за прошедшие сутки, 7 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 10 тысяч 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 12 тысяч 860 пациентов, а умерли от осложнений — 195.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, инфицирование вчера обнаружили у 520 детей и 512 медицинских работников. В больницу попали 1 тысяча 319 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 832 тысячи 758 случаев инфицирования, из них 436 тысяч 564 человека выздоровели и 13 тысяч 928 — умерли от осложнений.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
Напомним, паника вокруг коронавируса опаснее, чем сама болезнь. COVID-19 преодолеет большинство людей.
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В Украине за прошедшие сутки, 7 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 10 тысяч 811 человек. Также известно, что вчера выздоровели 12 тысяч 860 пациентов, а умерли от осложнений — 195.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, инфицирование вчера обнаружили у 520 детей и 512 медицинских работников. В больницу попали 1 тысяча 319 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 832 тысячи 758 случаев инфицирования, из них 436 тысяч 564 человека выздоровели и 13 тысяч 928 — умерли от осложнений.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
Напомним, паника вокруг коронавируса опаснее, чем сама болезнь. COVID-19 преодолеет большинство людей.