Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, инфицирование вчера обнаружили у 520 детей и 512 медицинских работников. В больницу попали 1 тысяча 319 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 832 тысячи 758 случаев инфицирования, из них 436 тысяч 564 человека выздоровели и 13 тысяч 928 — умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Напомним, паника вокруг коронавируса опаснее, чем сама болезнь. COVID-19 преодолеет большинство людей.