Село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа.

Об этом говорится в сюжете телеканала 1+1.

Жительница села Кандыбино заметила, что в ее хозяйстве начали массово умирать куры. Она сообщила об этом и передала биологический материал на анализ. Специалисты выявили РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5, то есть птичий грипп.

Село закрыли на карантин, а также проводят в нем необходимые санитарные мероприятия. В зоне контроля находятся еще несколько населенных пунктов в радиусе 10 километров — село Новоингулка Новоодесского района и село Степановка Баштанского района.

Местная власть утвердила план по ликвидации вируса, в частности намерены применять зонирование, стемпинг-аут и дезинфекцию.

Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%. Антигенная вариабельность вируса гриппа птиц и наличие высоковирулентных штаммов позволяют отнести его к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб.