В Николаевской области посреди декабря не смотря на низкую температуру зацвели яблони.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео с природной аномалией опубликовали местные жители. На них видно около десяти молодых деревьев, усеянных белыми цветами.

Специалисты убеждены, что такое зимнее цветение яблонь спровоцировал стресс. Дело в том, что год был засушливым, а осенью полили обильные дожди. Немало растений теперь ведут себя аномально. К примеру, в ноябре плодоносила малина и цвела сирень, а теперь пришла и очередь яблонь.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде зацвели сакуры. Засаженные японской вишней улицы Довженко и Ракоци в последние дни превратились в цветущую аллею, привлекая большое количество туристов.