В понедельник, 7 декабря, в Вознесенске загорелся частный дом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

Сообщение о возникновении пожара по улице Соловьиная в Вознесенске, поступило в службу спасения в 15:44. К месту пожара выехали спасатели, за несколько часов очаг возгорания удалось локализировать, а вскоре и потушить с задействием спецтехники.

По информации спасателей, к пожару привело нарушение техники монтажа печей и дымоходов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 декабря, в центре Николаеве загорелся грузовик.