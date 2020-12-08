Правоохранители задержали двух военнослужащих, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях. Они, по данным следствия, продавали оружие и боеприпасы, которые поставляли из зоны операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью еще летом получили информацию о том, что некоторые военные продают оружие в Одесской и Донецкой областях. Правоохранители потратили шесть месяцев для того, чтобы выявить причастных к незаконному сбыту оружия.

За полгода полиция установила организаторов и участников группировки, место хранения оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат, бронежилетов и патронов различного калибра.

Одновременно с задержанием двух военных правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых в Одесской и Донецкой областях, а также в их автомобилях.

По данным полиции, задержали организатора незаконной торговли и активного участника. Им уже сообщили о подозрении, сейчас решается избрание меры пресечения.

По факту торговли оружием полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее в Испании разоблачили украинцев, которые торговали российским оружием.