Согласно данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США от коронавируса нового типа COVID-19 умерли 2939 человек.

Данный показатель является рекордным для США, сообщает CNN.

Всего за последние 24 часа болезнь была обнаружена у 220 225 человек — США остаются на первом месте в мире по количеству заболевших и умерших.

В то же время, портал Worldometers сообщает о 225,185 новых случаев заражения и 3,225 умерших от коронавируса за последние сутки.

С начала пандемии COVID-19 в США обнаружили у 15 819 786 человек, количество умерших приближается к 300 тысячам.

Ранее избранный президент США Джо Байден заявил, что число жертв пандемии коронавируса в США к январю 2021 года может увеличиться на 250 тысяч человек.