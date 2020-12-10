10 декабря в Одесской области детективы НАБУ и прокуроры САП задержали за вымогательство и получение 250 тысяч долларов взятки руководителя ГП «Морской торговый порт «Черноморск» и посредника.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имеет большинство голосов. Эта компания вела переговоры с частными инвесторами, однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, то потребовал от него плату за «лояльность», оценив её в 250 тысяч долларов.

Руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил взятку для дальнейшей передачи. Этих двух человек задержали. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в ноябре 2019 года Кабмин назначил на должность исполняющего обязанности директора Государственного предприятия «Морской торговый порт Черноморск» Александра Попова. В 2015-2016 годах он возглавлял Николаевский филиал Администрации морских портов Украины.

Как пишет Думская, в ноябре 2020 года Попова отстранили от должности на время проверки финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение обязанностей возложили на и.о. заместителя директора по развитию Игоря Шевченко.