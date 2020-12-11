Глава МВД Албании Сандер Лешай подал отставку после того, как полицейский по ошибке застрелил молодого человека, который вышел за сигаретами во время комендантского часа.

Об этом сообщает Европейская правда.

В четверг в столице Албании Тиране произошли столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста после убийства мужчины.

В телевизионном обращении, выпущенном как раз в тот момент, когда началась акция протеста, премьер-министр Эди Рама извинился перед родителями погибшего, а министр внутренних дел подал в отставку. Сандер Лешай заявил, что решил уйти в отставку «как человек и как отец, который разделяет боль семьи Клодиана Раши«.

Главная оппозиционная партия страны непосредственно обвинила премьера в смерти мужчины и потребовала его отставки.

Рама посетил семью Раши. По словам премьера, они сказали ему, что хотят «справедливости, а не политического шума«. Премьер-министр заявил, что считает стрельбу «непонятной и абсолютно необоснованной", но добавил, что суд "должен решить, виновен ли (полицейский) перед законом«.

Однако несколько сотен человек вышли на акцию протеста, проигнорировав призыв властей соблюдать связанный с пандемией запрет на публичные собрания численностью более 10 человек.

Они прошли маршем к министерству внутренних дел, а некоторые бросали камни и другие предметы в полицейских, которые ответили слезоточивым газом и водометами. Некоторые протестующие были задержаны.

25-летний Клодиан Раша был застрелен рано утром во вторник. Полиция заявила, что он проигнорировал призывы полицейских остановиться и убежал. Один полицейский был задержан в связи с этим инцидентом.

Напомним, в июне глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков отказался уходить в отставку в связи с убийством полицейскими 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.