Об этом заявили Иранское государственное телевидение и государственное информационное агентство IRNA, передает Associated Press.

Журналиста казнили через повешение. Других подробностей в отчетах нет.

В июне 47-летнего Зама приговорили к смертной казни за «коррупцию на Земле». Как отмечает AP, это обвинение иранские власти часто использует в делах, связанных со шпионажем или попытками свержения правительства.

Отмечается, что журналист находился в Париже в изгнании, но в октябре 2019 его арестовали в Иране сотрудники разведки. Подробности этого ареста до сих пор остаются неясными.

Напомним, в Иране казнили бывшего сотрудника Министерства обороны по обвинению в шпионаже в пользу США.