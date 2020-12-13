В Иране 12 декабря казнили журналиста Рухолла Зама, который освещал в интернете протесты в стране 2017 года.
Об этом заявили Иранское государственное телевидение и государственное информационное агентство IRNA, передает Associated Press.
Журналиста казнили через повешение. Других подробностей в отчетах нет.
В июне 47-летнего Зама приговорили к смертной казни за «коррупцию на Земле». Как отмечает AP, это обвинение иранские власти часто использует в делах, связанных со шпионажем или попытками свержения правительства.
Отмечается, что журналист находился в Париже в изгнании, но в октябре 2019 его арестовали в Иране сотрудники разведки. Подробности этого ареста до сих пор остаются неясными.
Напомним, в Иране казнили бывшего сотрудника Министерства обороны по обвинению в шпионаже в пользу США.
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В Иране 12 декабря казнили журналиста Рухолла Зама, который освещал в интернете протесты в стране 2017 года.
Об этом заявили Иранское государственное телевидение и государственное информационное агентство IRNA, передает Associated Press.
Журналиста казнили через повешение. Других подробностей в отчетах нет.
В июне 47-летнего Зама приговорили к смертной казни за «коррупцию на Земле». Как отмечает AP, это обвинение иранские власти часто использует в делах, связанных со шпионажем или попытками свержения правительства.
Отмечается, что журналист находился в Париже в изгнании, но в октябре 2019 его арестовали в Иране сотрудники разведки. Подробности этого ареста до сих пор остаются неясными.
Напомним, в Иране казнили бывшего сотрудника Министерства обороны по обвинению в шпионаже в пользу США.