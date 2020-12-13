В ночь с субботы на воскресенье, 13 декабря, на Богоявленском (Октябрьском) проспекте в Николаеве полицейский автомобиль Skoda, преследовавший нарушителя на KIA Sportage, врезался в прицеп седельного тяча Renault Magnum, а сам нарушитель протаранил Daewoo Lanos.

Об этом пишет сайт Новости-N.

Полицейцский патруль на автомобиле Skoda преследовал кроссовер «КИА Спортейдж», грубо нарушивший правила дорожного движения. В ходе преследования на перегоне между Жуковским кольцом и Широкой Балкой водитель КИА, удиравший от полиции, не справился с управлением, его автомобиль резко изменил траекторию движения, пересек разделительную полосу, выехал на встречку и врезался в ехавший во встречном направлении автомобиль Daewoo Lanos. Практически в это же время полицейский автомобиль въехал в припаркованный у обочины полуприцеп седельного тягача.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Daewoo. С места происшествия пострадавших увезла «скорая».

Все четыре автомобиля получили механические повреждения.

Водитель КИА, который пытался скрыться от полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения.