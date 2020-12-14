Служба безопасности блокировала деятельность банды, которая получала миллионные «прибыли» от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в банде состояли более 20 человек. Они наладили продажу кокаина, мефедрон, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины.

По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали 4 факта сбыта злоумышленниками запрещенных веществ.

Во время обысков по месту жительства фигурантов в Киевской, Одесской и Винницкой областях правоохранители изъяли почти 4 килограмма амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрон, 250 таблеток «МДМА» и «Ксанакс». Также выявлены материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Стоимость изъятых наркотиков составила более 1,2 миллиона гривен по ценам черного рынка.

СБУ задержала 6 участников банды, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее полиция разоблачила банду, организовавшую продажу наркотиков через интернет. Вещества свозились в Одессу с других городов Украины.