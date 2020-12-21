Сегодня утром боевики совершили обстрел в районе населенного пункта Горловка Донецкой области. Ранения получили двое бойцов ООС.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Также отмечается, что украинской стороной СЦКК было задействован координационный механизм: введен режим тишины, выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ.

Напомним, в воскресенье боевики на Донбассе пять раз открыли огонь по украинским позициям в воскресенье. Погибших и раненых среди военных нет.