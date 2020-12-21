Сегодня утром боевики совершили обстрел в районе населенного пункта Горловка Донецкой области. Ранения получили двое бойцов ООС.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.
Также отмечается, что украинской стороной СЦКК было задействован координационный механизм: введен режим тишины, выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ.
Напомним, в воскресенье боевики на Донбассе пять раз открыли огонь по украинским позициям в воскресенье. Погибших и раненых среди военных нет.
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Сегодня утром боевики совершили обстрел в районе населенного пункта Горловка Донецкой области. Ранения получили двое бойцов ООС.
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.
Также отмечается, что украинской стороной СЦКК было задействован координационный механизм: введен режим тишины, выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту на СММ ОБСЕ.
Напомним, в воскресенье боевики на Донбассе пять раз открыли огонь по украинским позициям в воскресенье. Погибших и раненых среди военных нет.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
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|
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|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий