Жители дома по адресу Образцова, 1 остались без газоснабжения. Как сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, в доме прогнила труба.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 22 декабря, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишут НикВести.

Мэр отметил, что ЖЭК оплачивать ремонт отказывается, поскольку такие работы не заложены в тарифе на оплату его услуг. В свою очередь, газовщики не хотят выполнять замену без предварительной оплаты. Он отметил, что не видит другого выхода, кроме как собрать необходимую сумму жильцам дома самостоятельно.

— Что касается Образцова, 1, где 90 квартир отключено от газоснабжения. Есть информация о том, что там прогнил стояк внутри дома. Чтобы его отремонтировать, нужно заплатить деньги. ЖЭК говорит, что у него нет денег, не составляющей тарифа по ремонту газосетей. Газовщики говорят, что без оплаты ничего не будут делать. Они насчитали 3700 гривен. Я не вижу другого выхода, кроме как собрать с этих 90 квартир 3700 гривен. Это выйдет где-то по 40 гривен. Я думаю, что другого выхода нет, — сказал Александр Сенкевич.

Он напомнил, что предприятия «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз» не подчиняются городскому совету, последний с ними работает исключительно на договорных условиях.

Напомним, ранее депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор показал состояние дома по улице Никольской, на ремонт которого за 5 лет так и не выделили деньги из городского бюджета.