Вечером в понедельник, 4 января, на территории Николаевского речного порта автопогрузчик насмерть задавил работницу предприятия.

Во время проведения работ погрузчик, двигаясь задним ходом, переехал женщину-контролера, пишут Новости-Н.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

— Трагедии способствовало то, что во ходе работ не соблюдались правила техники безопасности, установленные для проведения погрузочно-разгрузочных работ в темное время суток. В частности, на пострадавшей не было жилета со светоотражающими элементами, - пишет СМИ.