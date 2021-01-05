Вечером в понедельник, 4 января, на территории Николаевского речного порта автопогрузчик насмерть задавил работницу предприятия.
Во время проведения работ погрузчик, двигаясь задним ходом, переехал женщину-контролера, пишут Новости-Н.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
— Трагедии способствовало то, что во ходе работ не соблюдались правила техники безопасности, установленные для проведения погрузочно-разгрузочных работ в темное время суток. В частности, на пострадавшей не было жилета со светоотражающими элементами, - пишет СМИ.
Ранее на территории карьера по добыче щебня на Николаевщине погиб 50-летний рабочий.
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Вечером в понедельник, 4 января, на территории Николаевского речного порта автопогрузчик насмерть задавил работницу предприятия.
Во время проведения работ погрузчик, двигаясь задним ходом, переехал женщину-контролера, пишут Новости-Н.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
— Трагедии способствовало то, что во ходе работ не соблюдались правила техники безопасности, установленные для проведения погрузочно-разгрузочных работ в темное время суток. В частности, на пострадавшей не было жилета со светоотражающими элементами, - пишет СМИ.
Ранее на территории карьера по добыче щебня на Николаевщине погиб 50-летний рабочий.