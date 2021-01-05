Ночью в понедельник, 4 января, во Врадиевке Николаевской области во дворе частного дома горел легковой автомобиль Opel Vectra.

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасателей вызывали соседи.

Пожарные 13-й государственной пожарно-спасательной части в 21:49 ликвидировали пожар на площади 3 квадратных метра.

К тушению привлекалось три человека и одна единица техники.

Ранее в Николаеве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали двое пешеходов — 35-летняя женщина с 17-летней дочерью.