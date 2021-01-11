Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что от его имени и имени сотрудников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и просят перевести деньги.

Об этом Виктор Ляшко написал в своем Facebook.

По словам главного санитарного врача, мошенники рассказывают от его имени, что он оказался в тяжелой жизненной ситуации и ему срочно требуется значительная сумма на счет.

— Звонит фейковый Ляшко из такого же фейкового Telegram канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами. Официально сообщаю, что это мошенничество. Никаких телефонных звонков от меня не поступало. Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов, - написал в своем Facebook Виктор Ляшко.

Ранее НикВести сообщали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал возможность вакцинации отдельных категорий граждан платно. Пока Министерство здравоохранения рассчитывает, что вакцинация будет бесплатной для всех украинцев.