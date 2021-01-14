В четверг, 14 января, в Николаевской области в селе Себино на реке Южный Буг разоблачили двух браконьеров.

Об этом сообщили в Николаевском рыбоохранном патруле.

Мужчины незаконно выловили 172 карася серебристого. Убытки от их деятельности составили 2924 гривен.

Также в ночных рейдах инспекторы разоблачили нарушителя при попытке установки сетки, обнаружили и изъяли из водоемов области 5 сетей.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области браконьеры наловили больше 700 килограммов рыбы - ущерб оценили в 67 тысяч гривен.