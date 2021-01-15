Утром в пятницу, 15 января, в селе Пересадовка Николаевского района грузовик заблокировал проезд по понтонному мосту.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Происшествие произошло рано утром. Во время движения тягача по мосту из-за гололеда он не смог перебраться на другую сторону и застрял посреди переправы. Под его весом один из понтонов под весом большегруза ушел под воду. На данный момент движение по мосту заблокировано.

Стоит отметить, что данный мост уже неоднократно оказывался в аварийном состоянии и тонул из-за перегруженных грузовиков. Аналогичные ситуации по вине большегрузного транспорта происходили в мае 2015 года, в сентябре 2017 года, в июне и ноябре 2018 года. В последний раз мост ушел под воду 26 декабря 2019 года, когда по нему также двигались фуры.