Правоохранители Вознесенского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области разыскивают мужчину, который напал на жительницу Вознесенского района в её же доме.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщение о нападении поступило вчера, 14 января, около 23:00. Пострадавшая рассказала, что нападающий проник в её дом по улице Мира в селе Дорошовка Вознесенского района через дверь летней кухни, пока она спала. Он с угрозами и применением насилия потребовал денег, а когда ничего не нашёл, скрылся. Сейчас 56-летняя женщина находится в больнице с многочисленными телесными повреждениями.

Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 187 «Разбой», преступнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В полиции просят граждан, которые могут обладать полезной для раскрытия преступления информацией, сообщить её в Вознесенское районное управления полиции по телефонам (05134) 3-31-51, 53-13-21 или 102.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскивает мошенников, которые обманули двух жительниц Ингульского района почти на 100 тысяч гривен.