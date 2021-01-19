СММ ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня «Град», размещенные на оккупированной части Луганщины с нарушением линий отвода.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 12/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ 18 января.

Согласно отчету, неотведенные «Грады» (БМ-21 «Град», 122 мм), были зафиксированы вблизи н. п. Краснолучский. Патруль Миссии заметил их 16 января.

Кроме того, отмечается, что на оккупированной части Донецкой области, вблизи н. п. Ильиновка, наблюдатели СММ обнаружили три противотанковые пушки (МТ-12 «Рапира», 100 мм). Они также были размещены с нарушением линий отвода.