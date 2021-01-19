В Одесской области сотрудники Госпогранслужбы остановили микроавтобус, загруженный сигаретами, нелегально ввезеными на территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

19 января пограничники остановили транспортное средство, с помощью которого правонарушители пытались вывезти контрабандный товар. В грузовом отсеке микроавтобуса правоохранители обнаружили 30 ящиков с сигаретами. Сигареты оказались производства Республики Молдова, табачные изделия перевозились без марок об уплате акцизного налога. Документов на продукцию у водителя автобуса не оказалось.

Общая стоимость поставки по предварительной оценке представителей ДНС составила 450 тысяч гривен. Подозреваемым будут предъявлены подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса Украины (Незаконное изготовление, хранение и сбыт, или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Напомним, что в течение прошлого года более 24,6 тыс. человек, направлявшихся в Польшу из Украины, получили отказ в пересечении границы.