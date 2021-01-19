На коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс» отреагировали на обращение 80 сотрудников предприятия к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой уволить Владимира Евтушенко с должности и.о. директора.

В заявлении, опубликованном на странице КП в Facebook, сказано, что подписанты обращения «ностальгируют по прошлому, где было все дозволено», а также «пытаются подстрекать коллектив, завидовать развитию предприятия».

— Всех тех, кто пытается подстрекать своих коллег, обращаем внимание и призываем заниматься качественно своей работой и выполнять свои должностные обязанности. Лиц, пытающихся подстрекать коллектив, завидовать развитию предприятия, предлагаем на своем примере показать чего и что производительного они сделали за годы своей работы на предприятии, или добросовестно они выполняли свою работу и не получали жалоб и замечаний от пассажиров за некачественное их выполнение? — ответили в «Николаевэлектротранс».

«Николаевэлектротранс» отрицают заявления работников о том, что на предприятии не ремонтируют подвижный состав, а также то, что и.о. директора довел КП до кризисного состояния.

— Основная цель деятельности КП НГС «Николаевэлектротранс» — бесперебойная перевозка пассажиров электротранспортом Николаева целый год, несмотря на погодные условия и другие факторы. Для этого силами работников предприятия проводятся ежедневные ремонты трамваев, троллейбусов, рельсо-шпального полотна и контактной сети, — сказано в заявлении. — Из текста обращения «... доведения предприятия до кризисного состояния и др.» неопровержимыми доказательствами являются средняя заработная плата по предприятию, составлявшая на май 2018 (момент смены руководства) — 6955 грн, 52 коп, а при новом руководстве, уже в декабре 2020 года средняя заработная плата составила — 13226 грн. 46 коп. В январе 2021 запланировано очередное повышение заработной платы по предприятию на 10%, — отметили в «Николаевэлектротранс».

Как сообщалось, работники коммунального предприятия «Николавеэлектротранс» направили мэру Александру Сенкевичу обращение с просьбой уволить Владимира Евтушенко с должности и.о. директора.

Обращение опубликовал Павел Гареев на странице «Электротранспорт Николаева» в Facebook. Его подписал 81 сотрудник КП.