22 января, примерно в 22 часов, на служебный планшет патрульным поступил вызов, что на улице Севастопольской в Николаеве лежит неизвестный мужчина.
Об этом сообщается в Telegram-канале управления патрульной полции в Николаевской области.
Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили мужчину без признаков жизни и сразу же вызвали на место следственно-оперативную группу. Как выяснилось позже, погибший распивал со своим знакомым алкогольные напитки. В это время у них возник конфликт и драка, во время которой злоумышленник нанес своему товарищу ножевое ранение.
Патрульные выяснили местонахождение гражданина, который, вероятно, совершил убийство. Им оказался 45-летний местный житель. Через некоторое время мужчина был задержан и передан следственным для выяснения всех обстоятельств дела.
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22 января, примерно в 22 часов, на служебный планшет патрульным поступил вызов, что на улице Севастопольской в Николаеве лежит неизвестный мужчина.
Об этом сообщается в Telegram-канале управления патрульной полции в Николаевской области.
Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили мужчину без признаков жизни и сразу же вызвали на место следственно-оперативную группу. Как выяснилось позже, погибший распивал со своим знакомым алкогольные напитки. В это время у них возник конфликт и драка, во время которой злоумышленник нанес своему товарищу ножевое ранение.
Патрульные выяснили местонахождение гражданина, который, вероятно, совершил убийство. Им оказался 45-летний местный житель. Через некоторое время мужчина был задержан и передан следственным для выяснения всех обстоятельств дела.
Ранее полиция задержала николаевца, убившего отверткой мужчину, к которому пришел извиняться за украденный телефон.