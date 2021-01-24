22 января, примерно в 22 часов, на служебный планшет патрульным поступил вызов, что на улице Севастопольской в Николаеве лежит неизвестный мужчина.

Об этом сообщается в Telegram-канале управления патрульной полции в Николаевской области.

Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили мужчину без признаков жизни и сразу же вызвали на место следственно-оперативную группу. Как выяснилось позже, погибший распивал со своим знакомым алкогольные напитки. В это время у них возник конфликт и драка, во время которой злоумышленник нанес своему товарищу ножевое ранение.

Патрульные выяснили местонахождение гражданина, который, вероятно, совершил убийство. Им оказался 45-летний местный житель. Через некоторое время мужчина был задержан и передан следственным для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее полиция задержала николаевца, убившего отверткой мужчину, к которому пришел извиняться за украденный телефон.